Scippa un’anziana, denunciato giovane molisano

I Carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia, al termine di tempestiva attività d’indagine, hanno proceduto a deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un giovane del posto, venticinquenne, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto con strappo.

Dopo mirati accertamenti, difatti, è stato possibile identificare il soggetto che, nel pomeriggio di lunedì scorso, aveva “scippato” un’anziana signora residente a Montenero, sottraendole una collana in oro. Lo stesso si era dato alla fuga a piedi, dileguandosi nei vicoli del paese.



Le risultanze investigative, raccolte complessivamente dai Carabinieri, hanno consentito di far emergere inconfutabili elementi di reità a carico del venticinquenne.

Il giovane, accusato di furto, dovrà risponderne nei prossimi giorni dinanzi alla magistratura frentana.

Incessanti le attività degli uomini dell’Arma a tutela della legalità nel basso Molise, con particolare riguardo e attenzione alla sicurezza degli anziani, indiscutibile patrimonio morale delle nostre comunità.