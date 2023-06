Sciullo e Paglione attaccano: «Basta politica fatta per i propri interessi»

«Il Molise e le sue aree interne vivono momenti delicati. A cominciare dalla situazione della sanità, tristemente nota. Per noi dell’alto Molise, candidati alle elezioni regionali del 25 e 26 giugno, bisogna immaginare un nuovo impegno per salvare le aree interne e rilanciare l’intero Molise. A cominciare dai presidi sanitari territoriali: è urgente ripristinare la centralità dell’ospedale “Caracciolo” quale punto di riferimento per l’intera comunità alto molisana che, sempre di più, viene abbandonata a se stessa, in balìa di scelte governative e legislative tutt’altro che rassicuranti».

L’assessore comunale Sciullo impegnata a protestare sul viadotto Sente negli anni scorsi

Sono le dichiarazioni dei due candidati del Pd alle regionali Enrica Sciullo e Candido Paglione, che intervengono pubblicamente e all’unisono, con un comunicato congiunto, nella campagna elettorale a pochi giorni dalla presentazione delle liste e delle coalizioni.

Candido Paglione, da sempre in trincea per difendere le terre alte del Molise

«La ripresa effettiva dell’Alto Molise, però, è possibile soltanto con altre azioni concrete, con collegamenti reali che la nostra area ha bisogno di tessere a livello regionale – con le aree limitrofe – e a livello nazionale. In questo senso è necessario investire nelle infrastrutture, fisiche e digitali. – continuano Sciullo e Paglione – Non è una situazione facile da affrontare e risolvere, ma la Politica verrebbe meno alla sua missione se solo pensasse di rinunciare a provarci.

Serve impegno e coraggio: la nostra battaglia, dunque, vuole partire proprio da questa necessaria presa di coscienza.

Un’azione forte è possibile solo se si supera la logica campanilista e se si torna ad un’azione politica al servizio della collettività».

«È possibile soltanto se si esce dall’ottica di una politica fatta per i propri interessi e si entra, invece, nell’ottica di una Politica a servizio della collettività. – chiude la nota di Candido Paglione ed Enrica Sciullo – Per questo motivo abbiamo scelto di esserci alle prossime elezioni regionali: diamo un’opportunità ad una terra che ha ancora tanto da offrire e concretizziamo un Molise da cui non scappare, ma in cui investire».