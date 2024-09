Scomparsi da Tor Bella Monaca, minori rintracciati dai Carabinieri in Alto Vastese

Si è conclusa giovedì sera la vicenda dei due ragazzi allontanatisi insieme da Tor Bella Monaca martedì scorso. Francesca, la ragazza di 14 anni, e il suo fidanzato di 19 anni sono stati rintracciati a Celenza sul Trigno (CH) presso un’abitazione di familiari del ragazzo dai Carabinieri della locale Stazione che avevano intuito della possibilità di un rintraccio in zona (il cognome è molto diffuso nell’area).

La peculiare conoscenza del territorio, tipica delle Stazioni Carabinieri presenti anche nei più piccoli centri, ha infatti consentito di rintracciare la coppia che non è nuova ad allontanamenti di questo tipo: il precedente rintraccio dei due era già avvenuto dopo una prima fuga del 22 settembre scorso e dopo il loro transito il giorno precedente a casa di un’altra parente che vive in città. All’arrivo dei Carabinieri i due si erano dati alla fuga rifugiandosi a Celenza sul Trigno, raggiunta in pullman, e dove speravano di non essere rintracciati. Il caso era stato anche oggetto di approfondimento da parte del noto programma televisivo “Chi l’ha visto” su Rai3, nella puntata di mercoledì scorso.

Il ragazzo maggiorenne è stato deferito all’autorità giudiziaria per “sottrazione volontaria di minorenne” (reato punito con la reclusione fino a due anni). I familiari della ragazza hanno espresso profonda gratitudine ai Carabinieri per il loro tempestivo intervento, che ha permesso il ritrovamento della giovane.