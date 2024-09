Eroina e cocaina pronte allo spaccio, due spacciatori in manette

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri di Campobasso, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione di reati, coordinate dalla locale Compagnia Carabinieri, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso di un servizio dinamico di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti del capoluogo, poiché trovati in possesso di gr. 65 di eroina e gr. 15 di cocaina, oltre a materiale per la suddivisione e confezionamento in dosi delle sostanze.

I due soggetti, a conclusione di apposito servizio di osservazione, controllo e pedinamento, sono stati bloccati e controllati a bordo della loro autovettura: il nervosismo manifestato all’atto del controllo ha maggiormente insospettito il personale operante che ha rinvenuto le sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, occultate addosso, anche nelle parti intime.

L’operazione di Polizia Giudiziaria conferma le costanti ed incessanti attività di prevenzione dei Carabinieri messe in atto per contrastare efficacemente tali fenomeni criminosi e costituiscono la risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini rispetto ai comportamenti che destano maggiore allarme sociale nelle quali rientrano, a pieno titolo, le attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tali condotte, oltre a produrre effetti devastanti negli assuntori, alimentano molte delle attività di criminalità comune ed organizzata più insidiose e che influiscono negativamente sulla vivibilità, sulla tranquillità e sicurezza pubblica dell’intera comunità.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati messi a disposizione della competente A.G.