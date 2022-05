Scontro tra due auto, feriti i conducenti

Notte e mattinata impegnativa per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Isernia che sono intervenuti sulla SS 85 (Venafrana) nel comune di Macchia d’Isernia per uno scontro frontale tra due auto. A causa del forte impatto le auto sono state trovate ad oltre 300m l’una dall’altra. Trasportati in ospedale per le cure del caso gli occupanti. Sul posto Polizia Stradale, 118 e ANAS.

Alle ore 7 nuovo intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Isernia per un incendio autovettura ad Isernia sud sulla SS 85, fortunatamente illeso il conducente.