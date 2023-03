Scossa di terremoto di magnitudo 4,6 nella notte: epicentro a Montagano

Continua a tremare la terra in Molise. Dopo la scossa di magnitudo 3 registrata lunedì notte con epicentro Vastogirardi, ieri, il movimento tellurico (magnitudo 4,6) si è ripetuto a Montagano, in provincia di Campobasso alle 23,52. Il terremoto è stato avvertito in quasi tutta la regione, Alto Molise compreso. Le scosse di assestamento sono proseguite all’1,53 (2 di magnitudo), alle 6,43 (2,6) e alle 6,54 (2,4) di questa mattina. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Intanto allertati la Protezione civile e i Vigili del fuoco.

