Interviste, report, curiosità e uno speciale fotografico: l’Eco de l’Alto Molise torna in edicola

Regionali, accordo con il Pd, rapporti con la giunta Saia e gli errori commessi alla vigilia delle scorse comunali di Agnone. Il nuovo numero de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese, a breve in edicola, apre con una intervista esclusiva ad Andrea Greco, leader del MoVimento 5 Stelle e capogruppo in Consiglio regionale.

Nelle 12 pagine Italo Marinelli a tu per tu con Florenzio Annibale, ex assessore regionale, esponente del Pci, segretario regionale della Cgil, tra i promotori della ‘Vertenza per non morire’ che nel 1993 portò a manifestare ad Isernia oltre 10.000 persone.

Spopolamento, attualità, curiosità, lo speciale dedicato alla grande reunion dell’Olympia, e tanto altro ancora nella nuova edizione dove i lettori troveranno il bollettino per rinnovare l’abbonamento 2023. Abbonarsi a l’Eco significa informarsi sui principali fatti del territorio oltre a mantenere in vita il giornale cartaceo più longevo del Molise. Corri in edicola e acquista una copia!