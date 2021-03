Screening piccoli Comuni, Asl: «Scarsa circolazione del virus nelle aree interne»

Si conclude con l’identificazione di 12 nuovi positivi un’altra domenica di screening. I test antigenici sono stati eseguiti in dieci Comuni dell’entroterra del Vastese e del Sangro, molti dei quali avevano avviato la campagna nella giornata di ieri. Si tratta, fatta eccezione per Chieti, di piccoli paesi del Sangro-Aventino e del Vastese, che hanno voluto aderire per testare una popolazione non molto numerosa, che restituisce, però, il dato interessante della scarsa circolazione del virus nelle aree interne.

Complessivamente sono stati eseguiti 3.716 tamponi nella giornata di oggi.

Questi i numeri di oggi:

Borrello 174 tamponi (0 positivi)

Castiglione M.Marino 227 tamponi (0 positivi)

Celenza sul Trigno 178 tamponi (2 positivi)

Chieti 1.621 tamponi (6 positivi)

Frisa 618 tamponi (3 positivi)

Lama dei Peligni 86 tamponi (1 positivo)

Lentella 214 tamponi (0 positivi)

San Buono 201 tamponi (0 positivi)

San Giovanni Lipioni 113 tamponi (0 positivi)

Pretoro 284 tamponi (0 positivi)