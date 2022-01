Scuola a Castiglione: si riprende in presenza, sospeso solo il servizio mensa

Salgono a 89 i positivi al Covid a Castiglione Messer Marino. Ne dà comunicazione il sindaco Felice Magnacca, che rimarca: «Data la situazione preoccupante, Invito tutti ad adottare comportamenti responsabili al fine di evitare ulteriormente l’espansione del contagio».

Intanto domani riaprono le scuole, dopo lo slittamento di due giorni decretato dal Governatore Marsilio e finalizzato a svolgere lo screening sulla popolazione scolastica. In merito alla riapertura la dirigente scolastica aveva sollecitato una ripresa in didattica a distanza e non in presenza, dal sindaco invece arriva l’ok alla ripresa normale delle lezioni. Tuttavia lo stesso primo cittadino ha disposto la sospensione del servizio mensa scolastica fino al 15 gennaio prossimo. «Visto l’andamento dei contagi da covid 19 anche in ambito scolastico, – scrive in una nota il primo cittadino – considerate le nuove disposizioni ministeriali emanate in ambito di somministrazione di pasti all’interno dei locali mense scolastiche, al fine di riorganizzazione il servizio nel rispetto delle ultime disposizioni emanate, e in accordo con la dirigenza scolastica, si dispone la sospensione del servizio mensa scolastica dal 10 gennaio al 15 gennaio compreso, con contestuale svolgimento delle attività didattiche dell’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino con orario antimeridiano dalle ore 8:15 / 13:15 nella settimana dal 10 al 15 gennaio 2022».