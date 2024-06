Scuola chiusa, meglio la vita nel bosco: il campo in tenda con le guide ambientali escursionistiche

Una settimana di campeggio sulla Montagnola Molisana, immersi nella natura, impegnati in escursioni e scoperte delle bellezze e delle risorse che solo i boschi possono custodire. E’ la proposta che arriva dalle guide ambientali escursionistiche pensata per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni di età.

Da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno Michele Permanente, Daniela Pietrangelo e Valeria Fabrizio, guide ambientali escursionistiche che da tempo fanno scoprire i tesori naturali dell’Alto Molise a migliaia di turisti, anche per quest’anno hanno in programma un campo estivo in tenda, una esperienza immersiva in natura.

«Sarà un campo avventura in tenda, – spiegano i tre amici e colleghi – per vivere un’esperienza alla scoperta della natura, tra passeggiate nel bosco, giochi all’aperto, escursioni notturne, serate attorno al fuoco, tecniche di sopravvivenza, orientamento con carte e bussola, cucina trapper e tante altre attività per un’esperienza outdoor davvero indimenticabile».

L’accampamento e le attività si terranno tra la spettacolare faggeta della Montagnola Molisana, un posto incantato dove ad ogni istante pare ti stia spiando un folletto. Il campo base sarà installato presso il rifugio di Valle Banca, dove tra l’altro sono presenti servizi igienici e una cucina, nel comune di Civitanova del Sannio.

Per motivi organizzativi i posti non possono essere infiniti e dunque le iscrizioni si chiuderanno il 14 giugno prossimo. Per tutte le informazioni, per sapere cosa portare e prenotazioni è possibile contattare le guide Michele 328 7639268, Daniela 333 4226979 e Valeria 320 1818141.