Scuola, in arrivo l’open-day degli istituti superiori di Agnone

Torna in presenza l’open day dell’Istituto Omnicompresivo ‘Giuseppe Nicola D’Agnillo’ di Agnone. L’appuntamento è per sabato 15 gennaio a partire dalle ore 16,00. Sarà questa l’occasione per studenti e i loro genitori di ‘scoprire’ l’offerta formativa degli istituti superiori della cittadina, ovvero: il Liceo Scientifico, l’Istituto tecnico industriale, l’Alberghiero. Ad accogliere gli ospiti il corpo docente e la dirigente scolastica, Tonina Camperchioli. Intanto per quanto riguarda l’offerta strutturale proseguono a ritmi sostenuti i lavori di completamento di un’ala del piano terra del polo scolastico di Majella che ospiterà i ragazzi della materna.

