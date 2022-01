Scuola in presenza o in Dad? Sindaco Saia comunicherà domani la decisione

Il sindaco di Agnone, Daniele Saia rinvia a domani – sabato 8 gennaio – la decisione se far ripartire in presenza o in Dad l’anno scolastico nei plessi cittadini. E’ quanto ha detto poco fa lo stesso primo cittadino interpellato sulla vicenda da l’Eco online. Intanto in Molise a posticipare la riapertura delle scuole in presenza i Comuni di Trivento, Campobasso, Termoli, Roccamandolfi, Bojano, Ururi, Casacalenda, Guglionesi, Riccia, Ripalimosani, Torella del Sannio, Montenero di Bisaccia, Sant’Agapito, Santa Croce di Magliano, Toro, Jelsi, Baranello. Una lista lunghissima che potrebbe incrementarsi nelle prossime ore. Infatti, molti sindaci valutano i monitoraggi degli ultimi esami effettuati sulla popolazione prima di prendere qualsiasi decisione. Tra questi quelli di Belmonte del Sannio, Carovilli e Capracotta. Nel frattempo, oggi ad Agnone, presso lo Chalet Belsito, eseguiti altri 230 tamponi molecolari.

