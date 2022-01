Scuola in presenza: sindaco di Agnone verso il sì, a Belmonte Di Primio dice no

Scuole in presenza ad Agnone. E’ questo l’orientamento del primo cittadino Daniele Saia che nella giornata odierna comunicherà la decisione ufficiale ad alunni, genitori e dirigenza scolastica. La volontà di riaprire gli istituti cittadini in presenza è dettata anche dal calo dei contagi registrato dopo l’ultimo screening che ha visto 41 nuovi contagi (10 molecolari e 31 test rapidi). Intanto la buona notizia è quella di 51 persone guarite che fanno scendere a 158 i positivi ad Agnone. Un numero decisamente ancora troppo elevato per una cittadina di 5000 abitanti. Altra news che dovrebbe attendere domani, lunedì 10 gennaio, gli scolari agnonesi è quella relativa all’inizio della settimana corta al centro di numerose polemiche. Ma se Saia è intenzionato a riaprire le scuole in presenza, a pochi chilometri di distanza, a Belmonte del Sannio, la collega Anita Di Primio in una nota annuncia il prolungamento della chiusura delle scuole fino al 15 gennaio. Il tutto a scopo precauzionale vista la positività di alcuni bambini, scrive Di Primio.

