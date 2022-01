Picchia i genitori per estorcere denaro, 45enne del Chietino finisce in manette

Due anziani genitori del Chietino hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto e sostegno ai Carabinieri della Compagnia di Lanciano. I due coniugi, ultra 70enni, hanno raccontato ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile tutta la vicenda relativa al figlio 45 enne descrivendo con precisione tutti gli episodi di violenza subiti già da diverso tempo, ma mai denunciati, consistenti in minacce e violenza al fine di ottenere piccole e giornaliere somme di denaro da utilizzare per soddisfare il proprio fabbisogno derivanti dal proprio stato di tossicodipendenza.

Le immediate verifiche e gli accertamenti del caso sull’uomo, già noto agli Uffici, permetteva a questi investigatori di raccogliere prove tali con le quali sia la Procura della Repubblica che l’Ufficio del GIP del Tribunale di Lanciano, confermando la gravità delle azioni messe in atto dall’uomo, nonchè la sussistenza del pericolo di reiterazione emetteva specifica ordinanza di custodia cautelare in carcere alla quale nella serata di ieri 7 gennaio gli stessi Carabinieri davano esecuzione prelevando l’uomo dalla propria abitazione per condurlo successivamente presso la Casa Circondariale di Vasto.

L’uomo dovrà rispondere estorsione aggravata e continuata e nei prossimi giorni sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia.