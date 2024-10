Scuola “stellare”: gli studenti di Trivento incontrano l’astronauta e astrofisico Umberto Guidoni

Cresce l’entusiasmo e l’attesa all’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento per un incontro che si preannuncia memorabile. Domani, mercoledì 23 ottobre, alle ore 11:00 presso il Centro Polifunzionale di Trivento, studenti e docenti avranno l’onore di incontrare l’astronauta e astrofisico di fama internazionale Umberto Guidoni, protagonista di missioni spaziali storiche e figura emblematica nel panorama scientifico italiano e mondiale.



L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Trivento e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, rappresenta una pietra miliare non solo per l’istituto, ma per l’intera comunità scolastica regionale. Il titolo scelto per l’incontro, “…e quindi uscimmo a riveder le stelle”, non è soltanto una citazione dantesca, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti: una scuola che si proietta verso l’alto, oltre i confini fisici delle aule, verso orizzonti di conoscenza e scoperta. Un’esperienza unica per la scuola molisana.

L’arrivo di Umberto Guidoni rappresenta un’occasione straordinaria per gli studenti di confrontarsi direttamente con una delle figure più carismatiche e influenti nel campo della scienza e dell’esplorazione spaziale. Gli studenti vedono in lui un esempio di come il sogno e la determinazione possano spingere verso traguardi straordinari, dimostrando che con passione, impegno e coraggio anche le sfide più ardue possono essere affrontate e superate.

Per una realtà scolastica come quella di Trivento, un evento di tale portata è qualcosa di assolutamente eccezionale. Non si tratta semplicemente di un incontro, ma di un momento di arricchimento profondo, culturale e umano, che lascerà un segno indelebile nella memoria di chi vi parteciperà. I ragazzi avranno la possibilità di ascoltare dalla viva voce di un pioniere dello spazio racconti che parlano di conquiste tecnologiche, sfide scientifiche e delle straordinarie opportunità offerte dalla ricerca e dall’esplorazione.

Il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Natilli, sottolinea il valore educativo e simbolico dell’evento: “La presenza di Umberto Guidoni tra noi è una fonte di ispirazione unica per i nostri ragazzi, un’occasione rara che li proietta direttamente nel futuro, facendoli sentire protagonisti della propria crescita culturale e professionale”. L’incontro con una figura di tale prestigio, prosegue Natilli, “segna un’opportunità senza pari, non solo per la nostra scuola ma per tutto il territorio molisano, che si apre a un dialogo con il mondo esterno, con la scienza e con il futuro”.



Questo incontro, infatti, non è un evento isolato, ma si colloca all’interno di una visione più ampia dell’istituto, una scuola aperta al territorio, dove le pareti dell’aula diventano metaforiche, superando i confini fisici per fondersi con un vero e proprio paesaggio didattico. L’invito di Guidoni è perfettamente in linea con questa filosofia, che mira a offrire agli studenti non solo nozioni teoriche, ma esperienze formative immersive, in grado di stimolare il pensiero critico e l’immaginazione.



L’evento, frutto della collaborazione con il Comune e le istituzioni locali, è l’esempio tangibile di una sinergia virtuosa tra la scuola e il territorio, che punta a offrire alle giovani generazioni opportunità di formazione che vadano oltre l’ordinario. L’obiettivo è quello di aprire le porte della scuola al mondo esterno, offrendo agli studenti strumenti concreti per affrontare il futuro con consapevolezza, ambizione e curiosità.



Domani, alle ore 11:00, si accenderanno i riflettori su Trivento, pronta ad accogliere uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale e a offrire ai propri ragazzi un’esperienza che, senza dubbio, sarà ricordata come uno dei momenti più significativi della loro carriera scolastica.