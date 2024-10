Tavolo verde sugli investimenti nei Consorzi di Bonifica, le richieste della Cia

Cia Abruzzo, con una lettera indirizzata alla Giunta Regionale, chiede l’istituzione urgente di un Tavolo Verde per affrontare le criticità legate agli investimenti strutturali nei Consorzi di Bonifica, fondamentali per garantire la sostenibilità e la competitività del comparto agricolo regionale, fortemente influenzata dall’efficienza delle infrastrutture idriche.

Nicola Sichetti, presidente di CIA Abruzzo, ha sottolineato l’importanza di un’azione immediata, «La gestione delle risorse idriche è una questione cruciale per l’agricoltura abruzzese, soprattutto di fronte alle sfide sempre più pressanti del cambiamento climatico. Le infrastrutture attuali sono obsolete e inadeguate per rispondere alle esigenze moderne. Per questo, abbiamo chiesto la creazione di un Tavolo Verde che coinvolge istituzioni, consorzi e rappresentanze agricole, con l’obiettivo di individuare soluzioni rapide ed efficaci».

Il Tavolo Verde proposto dalla CIA Abruzzo avrà il compito di valutare lo stato delle infrastrutture esistenti e individuare le priorità d’intervento, definire un piano di investimenti a medio e lungo termine, semplificare le procedure burocratiche e agevolare l’accesso ai fondi nazionali ed europei, assicurare una distribuzione più equa delle risorse idriche.

«È fondamentale, – ha concluso Sichetti – che ci sia una concertazione tra tutte le parti coinvolte per garantire un futuro sostenibile e prospero per l’agricoltura regionale. La CIA Abruzzo è pronta a fare la sua parte e auspica una rapida risposta dalle istituzioni»