Se n’è andata Adalgisa Gabriele, la donna più longeva di Belmonte del Sannio

La signora Adalgisa Gabriele, nata a Belmonte del Sannio il primo ottobre del 1918, ha concluso ieri la sua lunga esistenza terrena alla veneranda età di 103 anni. Suocera dell’ex professore di lettere alle medie di Agnone, Vittorio Cirulli, madre della maestra in pensione Maria Luisa Lemme. Nonna del medico Annibale Cirulli e della biologa Margherita. Ha sempre condotto una vita all’insegna di una dieta sana basata prevalentemente sui prodotti del territorio montano e, soprattutto, ha sempre svolto lunghe passeggiate tutti i giorni. L’anziana donna è stata sempre in casa, assistita dai suoi familiari. È morta ieri in una struttura sanitaria di Pescara dopo un ricovero di pochi giorni. «Se n’è andata la nostra più longeva concittadina, almeno fino a questo momento.- commenta la sindaca di Belmonte del Sannio, Anita Di Primio – Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Adalgisa Gabriele e ci stringiamo in un abbraccio alla sua famiglia come amministrazione e come comunità». I funerali si terranno domattina a Francavilla al Mare, alle ore 10,30 nella chiesa di Sant’Alfonso, poi la signora Adalgisa Gabriele tornerà per sempre a Belmonte del Sannio dove sarà tumulata.

