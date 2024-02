Seconda laurea per il maresciallo dei Carabinieri Emanuele Labanca, auguri da l’Eco

Dopo aver conseguito la laurea in “Scienze Giuridiche della Sicurezza” e il Master di I livello in “Criminologia e Studi Giuridici Forensi”, ecco un altro alloro per l’agnonese Emanuele Labanca.

Giovedì 15 febbraio il giovane Sottufficiale dei Carabinieri ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza con votazione 110/110, discutendo la tesi su “Le intercettazioni: equilibrio fra i mezzi di ricerca della prova e i diritti Costituzionalmente garantiti”, cattedra di Diritto Penale dell’Università Telematica “Pegaso”, relatore il chiar.mo prof. Alessandro Jezzetti.

Impegno, costanza ed amore per quello che si fa; saper dividere studio, famiglia e lavoro, ed ora ancora tanta soddisfazione per il Maresciallo Ordinario oggi di stanza nella Compagnia CC. di Bari “San Paolo” che il 23 febbraio compirà 26 anni.

Una tempra iniziata a soli 16 anni nella Scuola Militare “Teuliè” di Milano, poi in quella Sottufficiali Carabinieri di Firenze con tirocinio nelle Stazioni di Avetrana (TA), Rozzano (MI), Montagano (CB) nel periodo del Covid, ed infine, nell’ultimo biennio, come “Istruttore” nella scuola Allievi Carabinieri di Torino.

Gioia anche per i genitori Vittorio, decano dei giornalisti di Agnone, e Floriana; per Gaia con la quale Emanuele condivide il suo amore, per la sorella Francesca con Alberto ed i parenti tutti.

Gli auguri al neo “dottore bis” per l’ambito titolo accademico raggiunto e per una futura brillante carriera da parte di tutta la redazione de l’Eco online.