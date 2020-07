Seguendo le api selvatiche: tecniche di caccia al Bee Natural Festival

Il BeeOdiversity Park di Montebello di Bertona (PE) è pronto ad ospitare la seconda edizione del Bee Natural Festival che quest’anno è dedicato alla grande e variegata famiglia degli apoidei. Nel cuore del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga un evento unico dedicato a professionisti, appassionati o semplici curiosi. Due giorni ricchi di appuntamenti, tra conferenze, laboratori e arte sabato 8 e domenica 9 agosto.

Questo il programma del giorno sabato 8 agosto:

Seguendo le api selvatiche mettiamo in pratica la tecnica di caccia alle api descritta da Thomas D. Seeley, laboratorio a cura di Luca Vitali (max 20 persone – durata 6 ore circa).

Alle 9,30 è previsto il saluto del presidente dell’Associazione Montanari Bertoniani – Antonio Buccella, del Sindaco del Comune di Montebello di Bertona – Gianfranco Macrini, del presidente dell’ Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Tommaso Navarra, del presidente della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne – Fernando Di Fabrizio.

A seguire presentazione del progetto arnie esca e dell’apiario di comunità di Castel del Giudice. Alle ore 13 pausa pranzo durante la quale sarà possibile conversare con Pino Fattori, di Fatevobees, sul tema dell’apicoltura naturale con arnie kenya top bar. Per le 15 visite al bee hotel con Felicioli, Valentini, Fontana e Malagnini, mentre alle 16 presentazione del progetto “Resilient Bee Project” di Adelaide Valentini. Di seguito “Restituiamo le api alla natura selvaggia“; alle 17,15 “Proviamo insieme la certificazione Biodiversity Friend Beekeeping” con Nicola Tormen. Ore 18,15 “Caccia alle api selvatiche, racconto di una giornata” con Luca Vitali. Conclusione alle ore 19 circa con “Music For The Queen” di Alessandro Librio.



Domenica 9 agosto

Escursione guidata al BeeOdiversity Park con Fausta Crescia poi a seguire i convegni: “La natura delle api” moderatore Marco Valentini. Questi gli interventi previsti: “Nate libere. Censire e monitorare le colonie selvagge di Apis Mellifera” con Paolo Fontana, “L’impollinazione come ponte tra la salvaguardia della biodiversità ed esigenze produttive in agricoltura” con Antonio Felicioli; “Due isole toscane, un laboratorio a cielo aperto per lo studio delle api” con Matteo Giusti; “Monitoraggio ambientale con api” di Valeria Malagnini; “Un esperimento di citizen science applicata all’apicoltura” con Riccardo Jannoni. Alle 14 il pranzo comunitario con la proiezione del video “Un esperimento di citizen science applicata all’apicoltura”.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Per prenotare usate questo form:

https://www.beeodiversitypark.com/booking/

o chiamate i seguenti numeri:

+39 3391462315 (Gianni)

+39 3204436474 (Edoardo)

+39 3393921209 (Antonello)