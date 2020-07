Edificio pericolante, bonificato dai Vigili del fuoco

Nella mattina di oggi, personale del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuto presso l’edificio dell’ex mattatoio in via Garibaldi, per rimuovere alcune parti pericolanti.

Ad intervenire è stato il personale del nucleo SAF – Speleo Alpino Fluviale che, con l’ausilio dell’autoscala, ha operato in sicurezza dall’alto.

La rimozione delle parti pericolanti effettuata permetterà l’accesso da parte dei tecnici, a seguito del quale potranno avviarsi i lavori di riqualificazione che permetteranno di donare nuova vita all’edificio.