Sei anni senza il viadotto ‘Sente – Longo’: l’inviato di Striscia, Pinuccio torna sul luogo del “delitto” (il servizio)

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/striscialanotizia/il-ponte-tra-abruzzo-e-molise-chiuso-da-un-lustro_F312816701222C10

Tra poco più di tre mesi “festeggerà” il sesto anno di chiusura. Parliamo del viadotto ‘Sente – Longo’, anello di congiunzione tra Molise e Abruzzo. Nei mesi scorsi il pomposo annuncio di Anas, Provincia di Isernia e Ministero delle Infrastrutture sull’imminente partenza dei lavori grazie a fondi pari a 9 milioni di euro.

Purtroppo ad oggi nei pressi dell’importante infrastruttura non si registra alcune presenza di mezzi e uomini. Per questa ragione l’inviato di Striscia la Notizia, Pinuccio è tornato a far visita alla mastodontica struttura, tra le più alte in Europa, e con la collaborazione del nostro giornalista Francesco Bottone ha fatto il punto su quanto accade.