Selezione e controllo paralizzati, cinghiali padroni incontrastati dei campi

Uliveti devastati dai cinghiali, ma al momento si può solo stare a guardare. Le foto, queste in particolare, arrivano da frazione San Martino di Schiavi di Abruzzo, ma mostrano una realtà comune a tutto il territorio del Vastese, del Chietino e dell’intero Abruzzo.

Branchi di cinghiali sempre più numerosi, da venti, trenta animali, devastano le colture agricole avvicinandosi, senza timore alcuno, anche ai centri abitati. La caccia in braccata è chiusa da settimane, la caccia di selezione non è ancora partita per non meglio precisati motivi e ritardi in capo agli Atc, e la Regione Abruzzo non ha ancora adeguato la legge regionale alle recenti sentenze. Basterebbe un rapido doppio passaggio in commissione prima e in aula successivamente per adeguare la legge regionale a quanto richiesto dai giudici e poter dare l’avvio alle operazioni di controllo della specie cinghiale avvalendosi della collaborazione dei cacciatori opportunamente formati. Al momento può operare solo la Polizia provinciale, una manciata di uomini in tutto il territorio, la metà dei quali ha un porto d’armi e sa usare, più o meno, una carabina. Risultato: paralisi degli abbattimenti.

E mentre gli Atc dormono sonni tranquilli, con l’alibi della pandemia magari, e sembrano quasi ritardare deliberatamente il più possibile l’avvio della caccia di selezione (che tra l’altro ha scopi diversi dal contenimento della specie, ndr), la Regione Abruzzo non è da meno in termini di immobilismo e infatti non mette mano alla revisione e adeguamento della legge regionale.

L’assessore regionale Emanuele Imprudente (Lega)

Si è limitata, in Giunta, a prorogare il piano di prelievo vigente, ma di fatto, praticamente, non si spara un colpo. E le immagini che arrivano dal territorio ovviamente lo confermano. Assessore Emanuele Imprudente, a che punto siamo con l’adeguamento della legge regionale in materia di controllo della fauna selvatica?