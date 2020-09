Senza assicurazione tenta di fuggire, inseguito e multato dai Carabinieri

Ha tentato di fare il furbo, ma non è sfuggito ai controlli dei Carabinieri. Protagonista della vicenda un molisano di Isernia il quale, a bordo della sua auto, accortosi di essere seguito da una pattuglia del NOR e consapevole di avere la polizza assicurativa scaduta da più di 6 mesi, ha accelerato ed imboccato alcune intersezioni cercando di allontanarsi. Il capo servizio ha percepito il suo atteggiamento sfuggente ed ha eseguito immediato riscontro verificando i numeri di targa dell’auto. E’ quindi emerso che l’autovettura era priva di copertura assicurativa che risultava scaduta sin dal mese di gennaio 2020.

I militari hanno pertanto raggiunto l’auto e una volta fermata, il conducente si è mostrato stupito del controllo asserendo di non aver commesso alcuna violazione al Codice della Strada. Alla richiesta di esibire la polizza assicurativa inizialmente affermava di non averla al seguito, ma successivamente ammetteva che era scaduta e non l’aveva ancora rinnovata.

L’interessato veniva pertanto sanzionato con una contravvenzione di euro 868 la decurtazione di 5 punti dalla patente e la rimozione dell’auto a cura di ditta autorizzata.

