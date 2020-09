Calcio, esordio contro il Napoli per ex difensore Olympia Agnonese

Esordio con il botto per Salim Diakite, l’ex difensore dell’Olympia Agnonese ceduto al Teramo Calcio in serie C. Ieri a Castel di Sangro, nell’amichevole svolta dagli abruzzesi contro il Napoli di Gattuso, il calciatore francese, originario del Senegal, ha disputato l’intera gara mettendo in mostra le sue doti tecniche e fisiche. Classe 2000, Diakite, nella passata stagione era arrivato in alto Molise in maniera casuale insieme ad altri compagni.

Salim Diakite in azione contro il Napoli a Castel di Sangro

A valorizzare le sue capacità l’ex Napoli e Lecce, Erminio Rullo coadiuvato da Matteo Pizii. Qualità emerse nel girone F di serie D dove a mettere gli occhi su Diakite diverse società professionistiche. Tuttavia il più convinto è stato il Teramo, che grazie agli ottimi rapporti con l’ex patron granata Marco Colaizzo e il diesse, Elio Ciccorelli, ha chiesto e, sotto lauto indennizzo (si parla di una somma pari a 50mila euro, cifra pero’ non confermata dalla società), ottenuto il cartellino del ragazzo. Nello scorso campionato, prima del fermo causa il Covid, Diakite con la maglia dell’Olympia ha disputato 24 partite mettendo a segno anche una rete contro l’Avezzano. (foto prelevate dal sito del Teramo Calcio)