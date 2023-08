Sequestro di persona, violenza e resistenza: albanese arrestato dalla Polizia nel Chietino

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Lanciano hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità albanese di anni 26 per i reati di: sequestro di persona, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Verso le ore 23 di ieri perveniva una richiesta di aiuto al 113 di una donna per lite in famiglia, in un’abitazione nel centro città. Sul posto l’equipaggio della Squadra Volante intervenuto procedeva a sentire le parti come da protocollo, trovando l’uomo in uno stato di agitazione psicomotoria. Gli agenti cercavano di riportare alla calma la situazione e, mentre verbalizzavano la richiedente l’intervento, ad un tratto l’uomo con uno scatto repentino andava via battendo bruscamente ed in modo violento il portone di casa, tale da bloccarne il sistema di apertura. Gli agenti dopo essere riusciti ad uscire, provvedevano a trarre in arresto il giovane che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, fino all’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi questa mattina. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la detenzione in carcere dell’arrestato, fissando il processo ad ottobre prossimo.