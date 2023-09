Serie B, si ritorna in pista: le favorite per la serie A

Anche nella stagione appena cominciata la serie B si conferma campionato tutt’altro che decifrabile. Tante le pretendenti al trono in un torneo che si sta confermando equilibrato e incerto. Nelle prime giornate ha fatto notizia la super partenza del neopromosso Catanzaro che ha conquistato la vetta della graduatoria con lo stesso passo del Parma, squadra che è partita con il chiaro intento di tornare in serie A dopo diversi anni di purgatorio.

Un po’ a sorpresa invece sono partite decisamente sottotono le due compagini liguri che pur sono retrocesse e dunque con un’organizzazione che faceva pensare ad una ripartenza subito di livello. Sampdoria e Spezia invece hanno raccolto pochissimo in questo avvio e, per i blucerchiati, anche la penalizzazione di due punti da recuperare e che non ha certo aiutato le performance della squadra di Andrea Pirlo.

Doriani che comunque, per le quote riservate alle scommesse serie b, risultano essere tra le principali candidate all’ascesa nella massima serie. Il valore che gli esperti hanno affibbiato ai blucerchiati è di 3.35, sono comunque ‘quinti’ in questa speciale graduatoria dove primeggia il Parma con 1.62, seguito poi da Palermo a 2.20, Venezia a 2.45 e Cremonese (altra retrocessa) a 2.55. Poi c’è il Modena a 3.60 e solo settimo il Catanzaro a 4.25, ma in grande rimonta perché alla vigilia del torneo non aveva una considerazione così alta. L’elenco prosegue con le altre candidate ma, come vediamo, regna forte incertezza perché le differenze tra le varie compagini sono minime, a conferma che la cadetteria è sempre difficile da pronosticare.

Tutte caratteristiche che fanno della serie B un campionato bello ed affascinante con tante squadre che possono ambire a raggiungere il traguardo massimo. Anche questa edizione 2023/2024 sarà così e, l’inserimento dei calabresi nelle zone di vertice di certo non fa altro che confermarlo.