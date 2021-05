Serie D: Agnonese alla prova del nove contro la Vastese. Diretta facebook dalle 15,00

Stadio ‘Civitelle’ palcoscenico della sfida tra l’Agnonese e la Vastese, gara di recupero valevole per la sesta giornata di ritorno. Ventiquattro i punti di distanza che separano le due squadre in classifica con gli abruzzesi di Fulvio D’Adderio chiaramente favoriti per i tre punti. Tuttavia i granata – con sei gare da recuperare – sono pronti a ribaltare i pronostici e confermare quanto di buono dimostrato mercoledì nella sfida infrasettimanale contro il Pineto (1-1).

Il tecnico Antonio Di Rosa orientato a proporre l’unidici di quattro giorni fa visto anche che i due infortunati, Sosa e Sbordone, non hanno recuperato. All’andata il match terminò 2-2 con gli adriatici che rimontarono il doppio vantaggio alla squadra allenata allora da Stefano Senigagliesi in seguito esonerato.

Il quasi derby tra Agnonese e Vastese sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della società altomolisana. Il commento affidato a Giuseppe Di Pilla.

L’appunatmento è per le 15,00. Tra le fila dei biancorossi diversi ex quali il direttore sportivo, Nicola D’Ottavio, il dirigente Maurizio Sabelli, il tecnico in seconda Antonio Dell’Oglio, il centrocampista Boubacar Diarra, 24 presenze e 5 marcature lo scorso anno con la casacca del Grifo.

L’arbitro del match, il signor Piero Marangone della sezione di Udine che sarà coaidiuvato da Thomas Jordan e Christian Giannetti, entrambi di Firenze.