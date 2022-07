Serie D, colpo di mercato per il Vastogirardi: ecco l’attaccante spagnolo Hernandez Kilian

Primo colpo di mercato per il Vastogirardi del neo corso targato Tommaso Coletti. Nelle ultime ore la società del presidente Andrea Di Lucente si è aggiudicata le prestazioni di Hernandez Perez Kilian, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Las Palmas (serie B spagnola). Kilian, arrivato in Italia due anni fa ha indossato la maglia dell’Orta Nova (Eccellenza pugliese. Lo scorso anno, l’esterno offensivo spagnolo, ha militato nella fila del St Georgen (San Giorgio di Brunico) squadra di Eccellenza altoatesina dove ha messo a segno sei reti (fonte tuttocampo) e contribuito all’accesso agli spareggi nazionali per la serie D, poi persi con il Montecchio. Nella scorsa stagione tra i compagni di reparto, Kilian ha avuto anche l’ex Agnonese, Roberto Aquaro. L’intesa con il calciatore è stata resa possibile grazie alla mediazione dell’avvocato e agente Belen Sosa.

