Serie D, il Vastogirardi ufficializza il tecnico in seconda e il preparatore dei portieri

Dopo aver scelto Tommaso Coletti come nuovo allenatore, il Vastogirardi ufficializza anche il tecnico in seconda. Si tratta di Luigi Agnelli che si avvarrà del match analyst Antonio Alari. Il nuovo preparatore dei portieri è Loris Silveri. Nel ruolo di fisioterapista conferma per Antonio Lavalle, mentre resta da intercettare il preparatore atletico. Obiettivo dichiarato della società del patron Andrea Di Lucente è quello di centrare una salvezza tranquilla e valorizzare quanti più giovani possibile. (Nella foto da sinistra: Silveri, Agnelli, mister Coletti, Alari e Lavalle)

