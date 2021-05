Serie D, l’Agnonese a Pineto per cancellare l’ultimo posto in classifica

Alzasse la mano chi ancora crede nella salvezza dell’Agnonese? Dopo la pesantissima scoppola di Porto Sant’Elpidio, l’undici di Di Rosa, ultimo in classifica, si reca nel pomeriggio sul difficile rettangolo del Pineto. Senza gli assenti Sosa, Sbardoni, Tankuljic (infortunati) e Caputo (squalificato), i molisani appaiono la vittima sacrificale di un avversario che mercoledì ha espugnato il campo della vice capolista Notaresco.

“Purtroppo – spiega alla vigilia il trainer degli altomolisani Antonio Di Rosa – ancora non abbiamo recuperato i giocatori di punta del nostro reparto offensivo e quindi siamo ancora leggerini in attacco. Tra i pali, mentre mercoledì non poteva essere dei nostri per alcuni impegni di carattere personale, ritroveremo il 2001 Carriero. L’importante sarà per noi recuperare dal disappunto di carattere morale figlio della battuta d’arresto nelle Marche. Troviamo una squadra che conosciamo bene e che ha un potenziale molto alto, testimoniato tra l’altro anche da quanto speso per l’allestimento dell’organico”.

Proprio qualche settimana fa (28 aprile), l’Agnonese ha fermato sul nulla di fatto il Pineto (1-1). “Al ‘Civitelle’ forse loro hanno sottovalutato la gara e quello, per noi, era un periodo in cui giravamo a mille – aggiunge Di Rosa – Ma, al di là di tutto, è difficile definire un paragone tra noi e loro, tanto più se non torniamo ad essere quelli che eravamo prima della sfida di Porto Sant’Elpidio”.

Infine l’allenatore di Civitanova del Sannio rivolge lo sguardo al futuro: “L’obiettivo principale del nostro torneo è quello di non chiudere diciottesimi, ma di arrivare perlomeno penultimi, in attesa anche di conoscere quelli che saranno i regolamenti per la parte finale della zona destra della classifica. Ho sentito mille voci e mille riferimenti sui regolamenti che vanno al di là della logica di chi conosce gli affari di campo. Ma, ora come ora, dobbiamo concentrarci su questo match che ha in sé più di un’insidia ed andrà affrontato al massimo”.

Pineto – Agnonese sarà trasmessa a partire dalle ore 15,00 in diretta sulla pagina facebook della società abruzzese e verrà diretta da Liotta di Castellammare di Stabia.

Le altre gare della giornata: Porto Sant’Elpidio – Castelfidardo; Albalonga-Fiuggi; Giulianova-Montegiorgio; Recanatese-Campobasso; Rieti-Aprilia (rinviata); Vastogirardi-Castelnuovo (rinviata); Vastese-San Nicolò; Tolentino – Matese.

La classifica: Campobasso* 57; San Nicolò Notaresco* 52; Cynthialbalonga 44; Castelnuovo Vomano* 42; Fc Matese 41; Recanatese* e Castelfidardo* 38; Pineto*** e Montegiorgio** 36; Vastogirardi*** 35; Aprilia Racing 34; Vastese (-1)*** e Tolentino* 32; Rieti* 31; Atletico Terme Fiuggi** 29; Real Giulianova** 22; Atletico Porto Sant’Elpidio**** 6; Olympia Agnonese**** 5. (ogni * una gara in meno).