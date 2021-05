Serie D, minimo sforzo massima resa: al ‘Civitelle’ passa anche il Rieti

Ennesima sconfitta per l’Olympia Agnonese che si arrende ad un modestistissimo Rieti. I laziali portano a casa i tre punti con il minimo sforzo e capitalizzando al meglio un gol fortuito di Galvanio al 18′ del primo tempo. Dopo lo svantaggio la squadra di Di Rosa si dimostra incapace di saper reagire e al 90′ certifica l’ultimo posto in graduatoria alle spalle del Porto Sant’Elpidio battuto a Montegiorgio (1-0). A otto giornate dalla conclusione ai molisani riesce improbabile evitare anche il classico cucchiaio di legno. Resta da onorare al meglio la stagione che mercoledì vedrà impegnati i granata tra le mura amiche contro il Tolentino. I cremsi si presenteranno in alto Molise dopo la buona prova contro la capolista Campobasso dove sono stati sconfitti sul filo di lana (3-2). Infine nulla da fare per il Vastogirardi che a Piedimonte Matese rimedia un secco 2 a 0.

IL tabellino: Agnonese – Rieti 0-1

Rete: 18′ pt Galvanio

Olympia Agnonese (4-4-2): Caputo, Bartoli, Da Costa, Grazioso (27’st Di Lollo), Tinti, Nikolupoulos, Amaya, Peijc, Sapone (7’st D’Ercole), Barbato (25’st Sbordone), Amauzou (25’st Troiano). A disp.: Carriero, Litterio, La Macchia, Carnevale, Piovani. All: Di Rosa 6

Rieti (4-3-1-2): Scaramuzzino, Sadek, Zona, Mattei (18’st Giannetti), Scognamiglio, Montesi, Vari (30’ st Esposito), Marchi, Prandelli (30’st D’Alessandris), Tirelli, Galvanio (15’st Orchi). A disp.: Saglietti, Gualtieri, Tiraferri,Magliozzi, Signate. All: Battisti

Arbitro: Okret di Gradisca d’Isonzo

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Nikolupoulos, Troiano, Bartoli, Amaya, Da Costa, Tinti, Scognamiglio. Angoli: 2-6. Recupero: 1’ pt-5’ st

Gli altri risultati di giornata: Fiuggi-Pineto 1-1; Castelfidardo-Recanatese 2-1; Castelnuovo Vomano -Vastese 2-2; Montegiorgio-Sant’Elpidio 1-0; Matese-Vastogirardi 2-0; Campobasso-Tolentino 3-2; Notaresco-Albalonga 1-1; Aprilia-Giulianova (rinviata).