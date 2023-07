Serie D, parte il ritiro del Vastogirardi: prima fase in sede, poi a Campitello Matese

Parte in sede mercoledì 26 luglio il ritiro pre-campionato del Vastogirardi. Ad annunciarlo la società alto molisana in una nota stampa. L’organico a disposizione del tecnico Bifini si ritroverà nella struttura di Staffoli Horses per poi iniziare ufficialmente la stagione con una seduta di allenamento. Al ‘Di Tella’ fino al 1° agosto, dopodiché il trasferimento a Campitello Matese dove si resterà fino all’8 agosto ospiti dell’hotel Kristal. Gli allenamenti saranno tutti quanti a porte aperte. A breve l’ufficialità delle amichevoli.

