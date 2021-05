Serie D, prima vittoria dell’Agnonese: Sosa e Amaya abbattono il Tolentino

Primo squillo di tromba per l’Olympia Agnonese che in rimonta batte il Tolentino. Nel recupero infrasettimanale, i granata ottengono la prima vittoria stagionale e, complice la sconfitta del Porto Sant’Elpidio a Giulianova (2-0), lasciano ai marchigiani l’ultimo posto in classifca. Le reti per i padroni di casa portano la firma del tandem argentino Amaya-Sosa, con quest’ultimo al rientro dopo un lungo infortunio. A nulla il gol del bomber dei maceratesi Padovano che illude l’undici guidato da Mosconi. L’Olympia tornerà in campo mercoledì 26 maggio al ‘Rubens Fadini’ di Giulianova. Nell’altro recupero il Vastogirardi cede l’intera posta in palio al Pineto (1-2). Chiude il quadro Montegiorgio-Vastese ,con i padroni di casa vittoriosi sugli adriatici con una rete di Misin al 93’.

