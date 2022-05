Serie D: Vastogirardi corsaro a Nereto, ma la salvezza si decide negli ultimi 180 minuti

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Vastogirardi che in rimonta supera il Nereto. In Abruzzo gli uomini di Fabio Prosperi vanno sotto (1-0), ma poi ribaltano la situazione con Irace e due rigori trasformati da Ruggieri e Guida. A 180 minuti dalla conclusione del campionato, gli altomolisani restano ad un solo punto di distanza dai play-out e domenica si recano a Fano in un vero e proprio spareggio salvezza. Vitale sarà non perdere per poi giocarsi il tutto all’ultima giornata, quando al ‘Di Tella’ arriverà un’altra diretta avversaria, quale il Castelnuovo a Vomano.

Tutti i risultati:

Alto Casertano – Matese 1-2 Galesio rig. al 39′, Mancino al 74′ , Calemme al 100′

Pineto – Chieti 1-1 Fabrizi al 40′ , Romano rig. al 59′

Fiuggi – Fano 0-3 Tortori al 29′, Autogol Montesi al 50′, Serges all’80’

Montegiorgio-Notaresco 2-1 Maio al 2′, Albanesi al 31′ , Albanesi al 79′

Nereto – Vastogirardi 1-3 Falzetta al 17′, Irace al 36′, Ruggieri al 65′, Guida al 76′

Porto d’Ascolo-Castelnuovo 1-1 Spagna al 37′ , Coly al 91′

Recanatese-Castelfidardo 2-3 Giampaolo al 6′, Sbaffo al 31′, Perkovic al 40′, Bracciatelli al 62′, Cardinali 88′

Trastevere – Vastese 1-2 Crescenzo al 51′, Ficara al 63′, Di Filippo al 68′

Tolentino – Samb (ore 18) 0-0

La classifica a 180 minuti dalla conclusione della stagione: Recanatese 67, Trastevere 57, Tolentino 55, Fiuggi 50, Vastese, Pineto 49, Samb, Porto d’Ascoli 48, Chieti 47, Matese 45, Vastogirardi, Fano 44, Castelnuovo Vomano, Notaresco, Montegiorgio 43, Castelfidardo 37, Nereto 12, Alto Casertano 7.