Servizio civile a Belmonte, la sindaca Di Primio: «Nessuna interruzione»

Nessun progetto di servizio civile nel Comune di Belmonte del Sannio. Questa l’accusa mossa da qualche residente nei confronti dell’amministrazione. E dal Municipio, puntuale, è arrivata la precisazione in replica: «A scanso di equivoci, a fronte di qualche post che tende ad infangare l’operato dell’amministrazione comunale circa il servizio civile nel Comune, si precisa che l’ente ha deciso soltanto di riorganizzarlo in modo da renderlo più operativo e rispondente alle effettive esigenze della cittadinanza. Pertanto il Comune proseguirà con il servizio civile non appena si verificheranno le condizioni. A fronte di siffatta contingenza i cittadini potranno continuare ad usufruire del servizio».

Nel tentativo di fare chiarezza abbiamo sentito la sindaca Anita Di Primio. «Stiano tranquilli i miei concittadini, il servizio civile in paese non subirà alcuna interruzione. Fino a tutto giugno andranno avanti le ragazze che già sono parte integrante del vecchio bando. In merito al nuovo bando, stiamo pensando di migliorare il servizio cercando, nel contempo, di far risparmiare denaro pubblico all’ente. Solo per questo non abbiamo ancora rinnovato la convenzione con l’attuale gestore. Nessuna interruzione, – sottolinea la sindaca in chiusura – ma una semplice riorganizzazione del servizio civile per renderlo più efficiente e allo stesso tempo meno oneroso per le casse comunali».