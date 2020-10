Sesso a pagamento con un alunno, preside del Chietino arrestato dalla Mobile

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha eseguito un arresto, ai domiciliari, nei confronto di un insegnante di 48 anni, dirigente scolastico in due istititui del Chietino. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata emessa dal Gip del tribunale de L’Aquila a seguito di una indagine della Squadra Mobile nei confronti del preside ritenuto responsabile del reato di prostituzione minorile, posto in essere nei confronto di un minore con il quale l’indagato avrebbe compiuto più volte atti sessuali in cambio di denaro. Il preside, abusando dei suoi poteri, avrebbe compiuto ripetutamente atti sessua con un alunni minorenne sia all’interno della scuola sia presso un’abitazione privata. Dalle indagini è emerso che il preside era solito contattare e adescare minori attraverso chat dedicate ad incontri per uomini.

