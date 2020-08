Sette canadair e un Erickson con 9mila litri di portata domano l’incendio

Riprese, con le prime luci dell’alba , le operazioni di contenimento degli incendi di Arischia e Pettino, la Protezione Civile supportata dal 9°Reggimento Alpini, attrezzato con mezzi speciali movimento terra, ha realizzato delle linee tagliafuoco per impedire alle fiamme di raggiungere le abitazioni, la situazione benché difficile, risulta per ora sotto controllo. Sono 7 i Canadair impiegati oggi 5 operanti sul monte di Pettino sopra Cansatessa e 2 ad Arischia, in azione costante anche l’elicottero della Protezione Civile Regionale e l’elicottero Erickson con 9000 litri di portata.

Distribuiti sui sue fronti operativi sono presenti: 45 volontari della Protezione Civile, 38 Vigili del Fuoco con 10 mezzi a terra e 44 militari del 9°Reggimento Alpini con 13 mezzi. Tutte le operazioni vengono coordinate dalla sala operativa dell’Aquila, che ha monitorato la situazione per tutta la notte comunicando costantemente con i vari presidi dislocati in vari punti strategici. A rinforzo della flotta aerea un ulteriore elicottero Erickson raggiungerà l’aereoporto di Preturo, dove è stato attivato il rifornimento carburante.