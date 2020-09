“Settembre in armi” sull’Auro d’Alba: tiro dinamico e 500 metri

Appena archiviate le cinque gare dell’Agosto di fuoco, tra dinamico, ex ordinanza e lunga distanza, l’associazione sportiva Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo rilancia e presenta agli appassionati del settore il Settembre in armi.

Si parte domenica 13 settembre con una gara di tiro dinamico per pistole semiautomatiche su bersagli metallici e cartacei. Una disciplina che sta prendendo piede anche sul campo di tiro a confine tra Abruzzo e Molise attirando sempre più tiratori.

E per fine mese invece, domenica 27 settembre, è in programma la seconda e attesissima gara di tiro a lunga distanza per carabine, con bersagli posti a cinquecento metri.

Antonio Rosica

