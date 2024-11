Settimana europea della carne di selvaggina, dal bosco alla tavola: la scelta alimentare più sostenibile

La Federazione europea per la caccia e la conservazione (FACE), in collaborazione con i suoi membri in tutta Europa, è lieta di annunciare il lancio della Settimana europea della carne di selvaggina, che si terrà dal 4 al 10 novembre 2024.

Questa campagna è dedicata alla sensibilizzazione sui benefici della carne di selvaggina, offrendo storie coinvolgenti, ricette deliziose e fatti illuminanti che ne ripercorrono il percorso dal campo alla tavola.

La Settimana europea della carne di selvaggina presenterà i vantaggi salutari, ambientali e culturali della carne di selvaggina attraverso una dinamica campagna sui social media.

FACE e i suoi membri si impegnano a promuovere la carne di selvaggina come scelta alimentare sostenibile. La European Game Meat Week mira a mettere in contatto cacciatori, ambientalisti e amanti del cibo, incoraggiando una più ampia comprensione e apprezzamento della carne di selvaggina come fonte naturale di cibo, il tutto celebrandone i ricchi sapori.

“La caccia sostenibile apporta benefici alla natura, alle persone, alle economie locali e fornisce cibo sano. La Game Meat Week evidenzia il ruolo positivo che la caccia svolge nella conservazione e nella gestione delle popolazioni di animali selvatici, nonché l’opportunità che offre di condividere i benefici del raccolto con gli altri”, ha affermato Laurens Hoedemaker , Presidente di FACE.

Come partecipare

Invitiamo tutti i cacciatori e i sostenitori a unirsi alla campagna condividendo contenuti sulla carne di selvaggina sui social media utilizzando l’hashtag #GameMeatWeek. Ecco come partecipare online:

Segui FACE su Instagram , Facebook , LinkedIn e X – @FACEforHunters – per ricette, fatti sulla sostenibilità e punti salienti della campagna.

, , e – @FACEforHunters – per ricette, fatti sulla sostenibilità e punti salienti della campagna. Condividi i tuoi contenuti, tra cui ricette di selvaggina, esperienze culinarie, storie dal campo alla tavola e iniziative locali per promuovere la selvaggina. Non dimenticare di taggarci!

Utilizza il media kit di FACE, che include immagini, materiali stampa e contenuti sui social media, per amplificare la campagna. I partner e i partecipanti sono incoraggiati a scaricare queste risorse qui: FACE Game Meat Week .

Festeggiamo insieme la Settimana europea della selvaggina e scopriamo perché la carne di selvaggina è davvero una scelta sostenibile e deliziosa.