Sevel di Atessa, i sindacati: “Stop ai turni di lavoro dal 23 al 27 gennaio”

Stop dal 23 al 27 gennaio alle lavorazioni alla Sevel di Atessa (Chieti). A darne notizia le sigle sindacali Rsa Fim-Uilm-Fismic. “L’attività lavorativa sarà sospesa su tutti i turni di lavoro per l’intera settimana, da lunedì 23 gennaio a venerdì 27 compresi (per mancanza componenti). L’attività lavorativa riprenderà regolarmente lunedì 30 gennaio alle 5.45. Il reparto di Ckd della Lastratura lavora regolarmente. La copertura della settimana di fermo sarà fatta con la Cigo. Inoltre dal 1° di febbraio sarà reintrodotta la doppia timbratura sia in entrata che in uscita.”

Correlati