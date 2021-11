Sgominata banda dedita ai furti agli sportelli bancomat nel Chietino

Sgominata banda dedita ai furti in danno di sportelli bancomat. Dalle prime ore della mattinata odierna è in corso un’articolata operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Chieti, che ha portato all’arresto dei componenti di un gruppo criminale specializzato nel furto di denaro contante in giacenza presso sportelli bancomat dislocati in Chieti e provincia, nonché in altre località abruzzesi. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa fissata per le ore 11.30 presso gli uffici della Questura di Chieti ubicati in Piazza Garibaldi.

