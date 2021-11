Termometro a -5: ghiaccio sulle strade, tir bloccato su provinciale per Schiavi di Abruzzo

Poca neve, scarsi dieci decimetri, ma tanto freddo, con la colonnina di mercurio che nell’Alto Vastese ha toccato, poco prima dell’alba, i meno cinque gradi centigradi. Strade innevate, dunque, nel comprensorio montano del Vastese e del Molise, con i mezzi spazzaneve della Provincia che sono entrati in azione di buon’ora per garantire la fruibilità delle maggiori arterie di collegamento.

Nessun mezzo, tuttavia, è stato rifornito di sale e dunque ci si è limitati a togliere la neve dalla carreggiata, ma senza fare nulla per combattere la formazione di ghiaccio. E proprio a causa del ghiaccio sulla carreggiata un mezzo pesante si è messo di traverso, questa mattina prima dell’alba, sulla provinciale per Schiavi di Abruzzo, in prossimità dei templi italici. Il tir è stato rimorchiato da un trattore in servizio viabilità della Provincia di Chieti e posizionato al bordo della carreggiata ripristinando così la percorribilità della strada.