Si schianta sul muro, ferita gravemente una ragazza: giovane alla guida positivo all’alcool test

Incidente stradale lungo la Maruccina nel comune di Ortona, località Caldari. Una Fiat Bravo guidata da un 23enne residente in provincia è fuoriuscita dalla sede stradale e si è schiantata contro un muretto laterale. A bordo c’erano anche un ragazzo e due ragazze poco più che ventenni che sono rimasti feriti di cui una in modo grave. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati presso i pronto soccorso degli ospedali di Lanciano e Chieti. Il conducente è risultato positivo agli accertamenti su alcolemia e stupefacenti e denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Chieti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e lesioni stradali gravissime. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Ortona, i carabinieri della stazione di Ortona supportati da quelli di Fossacesia. L’auto è stata sequestrata.

