Sicurezza allo stadio “Molinari”, la Questura opta per la responsabilizzazione delle tifoserie

Nella mattina di ieri si è tenuta in Questura la riunione preliminare dei componenti del G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza) per gli incontri di calcio che saranno disputati dal Campobasso F.C. allo stadio “A. Molinari” nel corso del campionato di Serie C – Girone B – 2024/2025, a partire dalle gare amichevoli odierna e di domenica 4 agosto.

L’incontro dell’organismo, presieduto dal Vicario del Questore di Campobasso, ha gettato le basi per programmare le varie attività cui saranno chiamati i molteplici attori della sicurezza allo stadio.

Parliamo di misure organizzative che vedranno coinvolte, oltre alle Forze dell’Ordine, diverse professionalità: Vigili del Fuoco, Servizi Sanitari, Polizia Municipale, Comune di Campobasso, insieme alla Società Sportiva attraverso le figure del Delegato Gestione Evento, responsabile anche del servizio di Stewarding, e dello SLO (Supporter Liaison Officer) per la cura dei rapporti club-tifosi.

Nel corso della riunione, aperta per l’occasione anche all’Assessore allo Sport del Comune di Campobasso, Luca Praitano, è stata confermata la piena collaborazione e la sinergia di tutte le componenti affinché il complesso sistema di sicurezza garantisca a tutti i tifosi il pieno godimento degli eventi con la possibilità di esprimere la passione che caratterizza questo sport.

In tale ottica, sarà fondamentale anche il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei tifosi, che saranno sensibilizzati alla conoscenza ed al rispetto del regolamento d’uso dell’impianto, nonché del codice di condotta elaborato dalla stessa società sportiva.