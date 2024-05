Sicurezza stradale, la Polizia incontra gli studenti dell’istituto “Majorana-Fascitelli”

Continuano le campagne di sicurezza stradale organizzate dalla Polizia di Stato in provincia di Isernia. Nei giorni scorsi, gli operatori della Questura di Isernia e della Sezione Polizia Stradale hanno tenuto una lezione incentrata sul tema della prevenzione delle dipendenze, in particolare da alcol e droga.

Il progetto, curato dalla Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia, ha previsto anche la partecipazione del Medico della CRI e dello psicologo dell’Ambito Sociale di Isernia.

Le lezioni svolte dalla Polizia di Stato, teorico/pratiche ed interattive, hanno riguardato principalmente i rischi derivanti dall’abuso di alcol e droghe e le sanzioni, normativamente previste, nei confronti di chi si pone alla guida dopo aver assunto sostanze psicotrope.

I discenti si sono mostrati molto interessati ed hanno anche posto ai poliziotti diverse domande.

Durante la lezione, agli studenti sono state mostrate anche le apparecchiature utilizzate dagli operatori su strada per rilevare l’assunzione di alcol e droghe, in particolare etilometro e precursore per la droga.

La lezione tenuta ha sicuramente attirato la curiosità degli studenti: alcuni di loro già guidano il ciclomotore, presto conseguiranno anche la patente di guida ed è importante che rispettino le regole dettate dal Codice della Strada.