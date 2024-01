Sicuri con la neve e in montagna, iniziativa del Soccorso alpino e del Cai

Il 21 gennaio 2024, dalle ore 09:30, in località Campitello Matese – San Massimo, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) organizza la giornata nazionale di “Sicuri con la neve”. L’evento si inserisce nel progetto nazionale del CNSAS “Sicuri in Montagna” (www.sicurinmontagna.it), in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI).

Sensibilizzazione, informazione e prevenzione dei pericoli insiti nella frequentazione della montagna invernale, legati soprattutto alle valanghe, alle scivolate su terreno ghiacciato e all’ipotermia, sono le parole chiave dell’edizione 2024.

Un evento diffuso su tutto il territorio nazionale, attraverso il quale il CNSAS, che quest’anno celebra il 70esimo anniversario, e il CAI intendono diffondere la conoscenza dei comportamenti e degli accorgimenti necessari per diminuire il rischio di essere coinvolti in incidenti.

L’iniziativa è rivolta, quindi, a tutti i fruitori della montagna, sciatori, alpinisti, scialpinisti ed escursionisti in genere, ma anche a tutte le Istituzioni, Enti ed Organizzazioni che sono coinvolte, a vario titolo, nelle attività di soccorso in eventi critici come le slavine.

Durante la manifestazione i tecnici del CNSAS affronteranno temi di nivologia, prevenzione e sicurezza, nonché aspetti sanitari legati alla frequentazione della montagna, utilizzo e funzionalità dell’applicazione GeoResq, e di soccorso in eventi valanghivi.

Seguiranno attività dimostrative in ambiente da parte dei tecnici del CNSAS, di procedure di autosoccorso in valanga, utilizzo di strumentazioni quali sonda ed ARTVa, tecniche di disseppellimento ed, infine, una dimostrazione di ricerca di persone travolte con una unità cinofila da ricerca di superficie e valanghe del CNSAS.