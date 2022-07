Sipario sul “Camp Tif”, mister Pietro Donadio: «Ci saranno tante altre edizioni, grazie a tutti per la fiducia»

«Grazie a tutti voi genitori, avete dei ragazzi fantastici, che si sono comportati benissimo sia in albergo che in campo. Complimenti a tutti, davvero. Il mio staff ed io abbiamo ricevuto tanti complimenti e riconoscimenti da parte di voi genitori, ma la riuscita del Camp Tif è merito anche dei ragazzi, della loro passione per questo sport e della loro voglia di migliorarsi. Un grazie va a voi genitori per la fiducia che avete riposto in me nell’affidarmi i vostri ragazzi. Spero di essere stato all’altezza delle vostre aspettative e che la mia esperienza possa aver lasciato in ognuno di loro un insegnamento per il futuro».

Lo staff tecnico con l’assessore Gennarelli, il dirigente Sica e un rappresentante del Caseificio Di Nucci sponsor della manifestazione

Sono le parole pronunciate da mister Pietro Donadio, ieri mattina, in occasione della giornata conclusiva del “Camp Tif”. Il ritiro calcistico, giunto alla seconda edizione, è stato ospitato presso il “Civitelle” di Agnone ed ha attirato in città poco meno di settanta partecipanti, provenienti in massima parte da Roma, ma anche dall’Umbria, e dai vicini centri dell’Alto Molise e Alto Vastese. Numeri raddoppiati rispetto alla scorsa edizione, a dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto dallo staff tecnico.

«Ci saranno tantissime altre edizioni, – ha promesso, con la voce rotta dalla commozione, il mister e ideatore del camp, Donadio – magari di due settimane e aperto ad un numero maggiore di partecipanti. Grazie a tutti: all’amministrazione comunale, oggi rappresentata dall’assessore Amalia Gennarelli, che ci ha messo a disposizione questo bellissimo impianto sportivo; grazie alla società sportiva dell’Agnonese, al presidente Russo, al responsabile del settore giovanile Fernando Sica. Grazie a tutti e… alla prossima edizione del “Camp Tif” sempre qui nella splendida Agnone, “la città più bella del mondo”, come dice mio figlio Santiago, “perché qui fanno il caciocavallo”».

E proprio oggi mister Pietro Donadio compie gli anni e ha festeggiato in famiglia il compleanno. Carissimi auguri al mister dai suoi allievi, in particolare da quelli della scuola calcio dell’Agnonese-Robur e dalla redazione dell’Eco.

Francesco Bottone

