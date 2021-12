Sistemi di videosorveglianza contro i ladri, disco verde dalla Prefettura pentra

Il Prefetto di Isernia ha tenuto, ieri, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Tra i principali argomenti all’ordine del giorno, la valutazione e l’approvazione di 32 progetti presentati da altrettanti Comuni della provincia, nell’ambito dei Patti per la sicurezza urbana, sottoscritti con la Prefettura, con l’obiettivo di promuovere l’installazione di sistemi di videosorveglianza che, come noto, costituiscono strumenti imprescindibili, sia in chiave deterrente, sia per fornire un efficace supporto alle Forze dell’Ordine, grazie anche al potenziale collegamento con le centrali operative. I progetti consentiranno non solo di favorire azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, ma anche di intervenire sul livello di percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Spetterà ora alla apposita Commissione ministeriale valutare i progetti che saranno ammessi a finanziamento secondo l’ordine di graduatoria e fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie che, per l’anno 2021, ammontano complessivamente a 27 milioni di euro.

Correlati