Soccorso avanzato in provincia di Chieti, consegnata una nuova ambulanza attrezzata

L’investimento della Asl sul soccorso avanzato in provincia di Chieti tocca anche Guardiagrele, dove oggi è stata consegnata una nuova ambulanza alla Centrale 118.

“È una scelta precisa quella di destinare i mezzi più nuovi e tecnologicamente avanzati alle zone decentrato – ha sottolineato il Direttore generale Thomas Schael – da privilegiare rispetto alle aree urbane perché devono compiere tragitti più lunghi e su strade a tratti dissestate. Il nostro parco mezzi non è datato, ma puntiamo su un ricambio costante per rendere i soccorsi sempre più avanzati, grazie alle tecnologie di cui sono dotate le nuove ambulanze”.

Nell’occasione il Direttore del Dipartimento di Emergenza Emmanuele Tafuri ha ricordato il modello organizzativo misto adottato in provincia di Chieti in urgenza, che prevede l’integrazione tra ambulanza, auto medica ed elicottero, così da offrire l’assistenza più adeguata ed efficace.

Positivamente colpita dalle attività del Presidio Territoriale di Assistenza di Guardiagrele Flavia Pirola, Direttore Sanitario della Asl, che si è soffermata a lungo con la responsabile Manola Rosato per un proficuo confronto su nuovi progetti proposti e subito accolti, di imminente realizzazione con l’impiego di professionalità interne.

Si attende invece, il via libera regionale per l’attivazione della Centrale unica regionale 116 117 che garantisce una risposta operativa per prestazioni e consigli medici non urgenti. L’investimento è pari a 2.5 milioni.