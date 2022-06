Sole, relax e tuffi: riapre ‘Santa Lucia Park 2′ e il laghetto per la pesca sportiva

Riapre oggi, in occasione della festa della Repubblica, il parco acquatico di ‘Santa Lucia’ tra Agnone e Castelverrino. Due piscine per grandi e piccini, area pic-nic, barbecue e parcheggio, sentieri immersi nella natura più incontaminata, nonché il laghetto per gli amanti della pesca, l’offerta che la nuova gestione, affidata al maestro di nuoto Marco Di Lorenzo, è in grado di fornire a quanti desidereranno trascorrere ore in relax per tutto il periodo estivo. Facilmente raggiungibile dalla fondovalle Trignina – uscita per Agnone – ‘Santa Lucia Park 2’ è diventato ormai un punto di riferimento per i giovani di tutto il territorio. (per info: 347.9754151)

